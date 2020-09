Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Friedrich-Engels-Straße gesucht

Sonneberg (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 02.09. bis 05.09.2020 einen Tabakwarenautomat in Oberlind in der Friedrich-Engels-Straße auf und entwendeten daraus die Münzkassette, das Scheinefach sowie mehrere Zigarettenschachteln. An dem Automat entstand dadurch Sachschaden in Höhe von 600 Euro, der Wert des Beutegutes ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 mit der Polizeiinspektion Sonneberg in Verbindung zu setzen.

