Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines E-Bike vor dem Netto-Markt in Pößneck

Saale-Orla-Kreis/Pößneck (ots)

Am Abend des 02.09.2020, gegen 18:30 Uhr kam es vor dem Netto-Markt in Pößneck, Mühlstraße, zu einem Diebstahl eines E-Bike. Dabei entwendeten unbekannte Täter ein schwarz lackiertes E-Bike mit roten Griffen und roten Pedalen aus dem Radständer vor dem Nettomarkt. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (03663/4310).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell