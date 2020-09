Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Raubüberfall gesucht - Täter flüchtet mit Motorrad

Krölpa(Pößneck) (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:20 Uhr zu einem Überfall auf einen Getränkemarkt in Krölpa. Der mit einem schwarzen Helm und schwarzer Motorradkluft bekleidete Täter bedrohte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand die Angestellte des Marktes und verlangte die Herausgabe von Geld. Da dies dem Täter offensichtlich zu lange dauerte, stieß er die Angestellte zur Seite und nahm eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld an sich. Mit einem schwarzen Motorrad, bei welchem das Kennzeichen abgeklappt war, flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort. Sofort eingeleitete umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, verliefen bis dato erfolglos. In dem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Sachverhalt oder zu dem Flüchtigen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen.

