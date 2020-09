Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Skateboardfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Sonneberg (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Skateboard die Rathenaustraße aus Richtung Karlstraße in Richtung Bernhardstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann über die Motorhaube des Pkw geschleudert und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

