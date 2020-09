Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneuter Munitionsfund im Bereich der Polizeiinspektion Sonneberg

Neuhaus am Rennweg (ots)

Nachdem Pilzsammler bereits am Samstag im Bereich Föritztal Munition gefunden hatten, wurden die Beamten am Sonntag erneut über mehrere aufgefunde Granaten informiert. Diese befanden sich in einem Waldstück in der Nähe der Schießanlage Wulst. Vor Ort fanden die Beamten fünf Hohlladungsgeschosse einer Panzerfaust vor und informierten den Kampfmittelräumdienst zur Beseitigung

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell