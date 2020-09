Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Einbruch in Baucontainer gesucht

Föritztal/Heubisch (ots)

Ein bisher unbekannter Täter öffnete in der Zeit von Donnerstag, 03.09.2020 bis Sonntag, 06.09.2020 mit einem Schneidewerkzeug das Zahlenschloss eines Baucontainers in der Heubischer Ortsstraße und schaute sich in diesen um, entwendete daraus jedoch nichts. Allerdings stahl der Dieb 10 Sack Zement, die hinter dem Container lagerten. Wer hat dahingehend Beobachtungen gemacht? Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

