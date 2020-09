Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogen und Führerschein beschlagnahmt

Neustadt/ Orla (ots)

Ein guten Riecher bewiesen Beamte der Polizeiinspektion Saale- Orla am 06.09.2020 gegen 06:30 Uhr in Neustadt/ Orla, Weltwitzer Weg. Im Rahmen einer Kontrolle konnten bei einem 37- jährigen Mann (deutsch) eine geringe Menge Crystal und bei einem 39- jährigen Mann (deutsch) eine geringe Menge Marihuana fest- und sichergestellt werden. Außerdem fanden die Beamten beim älteren der beiden einen Bundespersonalausweis und einen Führerschein, den der 39- jährige aber in Bayern als gestohlen gemeldet hatte. Neben den Anzeigen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde deshalb auch eine Anzeige wegen Falscher Versicherung an Eides Statt erstattet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnten bei nach Hause gehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell