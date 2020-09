Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei verletzen Personen

Cursdorf (ots)

Am Samstag kam es gegen 16:00 Uhr zwischen Cursdorf und Meuselbach zu einem Verkehrsunfall bei welchem 3 Personen verletzt wurden. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer, welcher allein in Richtung Meuselbach unterwegs war, geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt in eine Klinik verbracht. Der 25-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden ebenfalls leicht verletzt, seine 20-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber verflogen werden.

