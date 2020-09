Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Schlangenlinien durch Pößneck gefahren

Pößneck (ots)

Am 05.09.2020 gegen 21:00 Uhr befuhr ein 56- jähriger Opel Fahrer die Neustädter Straße in Pößneck stadtauswärts. Hierbei konnte durch eine dahinter fahrende Verkehrsteilnehmerin beobachtet werden, wie der Opel in Schlangenlinien Bordsteine und Gehwege überfuhr. Beamte der Polizeiinspektion Saale- Orla konnten den Opel Fahrer in der Rosa- Luxemburg- Straße in Pößneck anhalten und dessen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Auf Grund der alkoholbedingten Auf- und Ausfallfallerscheinungen des 59- jährigen am Kontrollort wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme im Krankenhaus Pößneck angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, die die Fahrweise des 59- jährigen ebenfalls beobachtet hatten, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Telefonnummer: 03663-4310.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell