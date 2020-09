Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer ohne Führerschein rammt Streifenwagen

Thimmendorf (ots)

Am 04.09.2020 gegen 19:00 Uhr sollte zwischen den Ortslagen Thimmendorf und Lückenmühle ein Mopedfahrer angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Alle Anhaltesignale der Beamten ignorierte der 16- jährige. Stattdessen versuchte dieser sich der Anhaltung mittels Flucht zu entziehen. Hierbei wurde auch ein Leitpfosten durch das Moped beschädigt. Beim Einbiegen in einen Wald verlor der 16- jährige die Kontrolle über sein Moped, kollidierte mit dem Streifenwagen und kam zu Fall. Verletzungen zog er sich hierbei nicht zu, am Moped und am Streifenwagen entstand Sachschaden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 16- jährige keine Fahrerlaubnis besitzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell