Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert zwei Verkehrsunfälle verursacht

Hirschberg (ots)

Am 03.09.2020 gegen 20:00 Uhr befuhr ein 65- jähriger Audi- Fahrer die Bahnhofstraße in Hirschberg in Ri. Bad Lobenstein. Hier kam der Fahrer zwischen den Einmündungen Fr.-Fröbel- Straße/ Rudolf- Breitscheid- Straße nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehweg und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Verkehrszeichen. Trotz der zerstörten Verkehrseinrichtungen und hohem Schaden am eigenen Kfz setzte der Fahrer pflichtwidrig seine Fahrt fort. Nach etwa 10min fuhr der selbe Audi- Fahrer an der Unfallstelle vorbei, diesmal stadteinwärts, hielt wieder nicht an und fuhr weiter in die Thomas- Müntzer- Straße. Dort kollidierte der Audi- Fahrer mit einem, vor einer Engstelle wartenden, Pkw Mazda. Anschließend fuhr der Audi- Fahrer noch ca. 200m in seine eigene Grundstückseinfahrt und parkte sein Kfz ab. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte schnell der Grund des Flüchtens ermittelt werden. Der Audi- Fahrer hatte bei einem Alkoholvortest einen Wert von 2,58 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Schleiz veranlasst und der Führerschein vor Ort sichergestellt. Personen wurden keine verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 21.000,- EUR. Die Polizeiinspektion Saale- Orla bittet Zeugen der Unfälle sich tel. unter der 03663-4310 zu melden.

