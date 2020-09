Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Wildunfall kein Jagdpächter erreichbar, Polizei muss schießen

Saalfeld (ots)

Am Samstag, den 05.09.2020 befuhr gegen 05:15 Uhr ein 69jähriger Mercedesfahrer die Strecke Dittersdorf in Richtung Neustadt an der Orla. Zwischen dem Abzweig Moosbach und dem Bahnübergang kam kurz vor dem Bahnübergang von rechts Schwarzwild auf die Fahrbahn gelaufen und in der Folge zur Kollision mit dem Pkw. Die Wildsau wurde daraufhin wieder nach rechts geschleudert. Da diese noch lebte wurde zunächst versucht einen Jagdpächter zu verständigen was jedoch nicht gelang. Somit musste die Sau durch einen Schuss aus der Dienstwaffe des Beamten von seinem Leiden erlöst werden.

