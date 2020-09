Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Föritztal/Sichelreuth (ots)

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr der Führer eines Pkw VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war er die Kreisstraße 27 in Richtung Mupperg teilweise mittig befahren, so dass Fahrzeuge ausweichen mussten. Ein Drogenvortest verlief positiv, im Fahrzeug des 26-Jährigen wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Trunkenheit im Verkehr infolge des Genusses von berauschenden Mitteln gefertigt.

