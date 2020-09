Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung: Spitzenreiter mit 128 km/h bei erlaubten 70 km/h

Rudolstadt (ots)

Mitte dieser Woche wurde in Rudolstadt in der Herbert-Stauch-Straße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h wurden in Fahrtrichtung Rudolstadt über 4700 Fahrzeuge in 6 Stunden gemessen, wovon 123 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden. 15 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeld rechnen- zwei von ihnen droht sogar ein Fahrverbot; die übrigen Fahrzeugführer kamen mit einem Verwarngeld davon. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW betrug 128 km/h.

