Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bad Blankenburg: Körperverletzung und Beleidigung in Einkaufsmarkt

Saalfeld (ots)

Am 28. August 2020 gegen 11:00 Uhr stand eine 59-Jährige im REWE-Markt in Bad Blankenburg an der Kasse und wartete an der aufgeklebten Corona-Haltelinie. Ein polizeilich bekannter 70-Jähriger rammte ihr seinen Einkaufswagen in den Rücken. Er wollte sich Platz verschaffen, um seine Waren auf das Band legen zu können. Die Frau bat ihn, dies zu unterlassen. Daraufhin beleidigte der Mann die Frau mehrmals und rammte ihr noch dreimal den Einkaufswagen in den Rücken, wodurch die Frau auf den Kunden vor ihr geschoben und verletzt wurde. Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell