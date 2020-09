Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld/ Rudolstadt: 27-Jähriger wiederholt als Ladendieb unterwegs

Saalfeld (ots)

Ein 27-Jähriger Algerier, der in den vergangenen Tagen wiederholt durch Diebstahlsdelikte in Einkaufsmärkten und Geschäften in Saalfeld und Rudolstadt aufgefallen war, nahm sich gestern in der Mittagszeit in einem Saalfelder Modegeschäft mehrere Kleidungsstücke und ging damit in eine Umkleidekabine. Eine Mitarbeiterin bemerkte, dass der Mann das Etikett von einer Hose entfernte und diese dann an eine andere Hose band. Die Hose ohne Etikett steckte er in seinen Rucksack. Danach wollte er zügig das Geschäft verlassen, wurde jedoch an der Ausgangstür von der Mitarbeiterin aufgehalten. In seinen mitgeführten Sachen konnten insgesamt zwei gestohlene Hosen und ein Basecap gefunden werden. Anzeige wurde erstattet und Hausverbot erteilt.

Nachdem der 27-Jährige am späten Nachmittag aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, fuhr er nach Rudolstadt und wurde am frühen Abend erneut bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt angetroffen, wo er versucht hatte Bekleidungsgegenstände und Haushaltsartikel zu entwenden. Zur Unterbindung weiterer Taten wurde er vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen.

