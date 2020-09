Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld/Sonneberg/ Schleiz: Schulwegüberwachung zum Schulbeginn

Saalfeld (ots)

In allen Bereichen der Landespolizeiinspektion Saalfeld wurden gestern Verkehrskontrollen zur Schulwegüberwachung durchgeführt. Dabei lagen die Schwerpunkte auf Geschwindigkeitskontrollen, Verhalten an Haltestellen und Fußgängerüberwegen und die vorschriftsmäßige Sicherung von Kindern in Pkw's. An insgesamt elf Kontrollstellen in den drei Landkreisen kann den Verkehrsteilnehmern diesbezüglich mehrheitlich korrektes Verhalten attestiert werden. Jedoch wurden an einer Kontrollstelle in Judenbach, in einem 30km/h-Bereich vor einem Kindergarten und einer Grundschule, 158 Fahrzeuge gemessen, 30 davon waren zu schnell unterwegs. Zwei Fahrzeugführer müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen, die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 72 km/h.

