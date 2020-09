Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Büro eines Hotels

Neuhaus am Rennweg (ots)

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Zeit von Sonntag, 30.08.2020, 21:00 Uhr bis Montag, 31.08.2020, 07:15 Uhr durch Aufhebeln eines Bürofensters Zutritt zu einem Hotel in der Eisfelder Straße. Aus einem Schrank wurde Bargeld in Höhe von 1500 Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruchsdiebstahl. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

