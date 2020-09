Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bad Blankenburg/ Watzdorf: Unfall mit zwei Verletzten

Saalfeld (ots)

Eine 42-Jährige befuhr gestern Vormittag mit ihrem Smart die B 88 aus Quittelsdorf kommend in Richtung Watzdorf. In einer Rechtskurve kam sie nach eigenen Angaben ins Schlingern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb schlussendlich im Maisfeld auf den Rädern stehen. Durch den Überschlag wurde das 6-jährige Kind im Fahrzeug leicht- und die Fahrerin schwerverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen, die B 88 war ca. eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell