Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Königsee: Trickbetrug im Geschäft

Saalfeld (ots)

Eine Frau mit osteuropäischer Erscheinung betrat am Samstagmittag kurz vor Ladenschluss ein Geschäft in Königsee. Scheinbar wahllos nahm sie ein Buch aus dem Regal und ging zur Ladentheke um zu bezahlen. Sie übergab an der Kasse einen 200,-Euro Schein und erhielt das Wechselgeld in Höhe von 190 Euro zurück. Noch bevor sie dann das Geschäft verließ, wollte sie den Kauf rückgängig machen. Sie erhielt den 200-Euroschein zurück und gab ihrerseits das Wechselgeld, nun aber zerknüllt, dem Verkäufer zurück, der feststellte, dass 100,- Euro fehlten. Als er die Frau darauf ansprach, ergriff sie die Flucht, bei der sie die fehlenden 100 Euro noch im Geschäft verlor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell