Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sicherstellung eines Pocket Bikes

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag, den 28.08.2020, wurde gegen 20:15 Uhr in Neustadt an der Orla, in der Weltwitzer Straße, ein bis dahin unbekannter Fahrer mit einem Pocket Bike ohne Kennzeichen festgestellt. Nach weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 19 jährige Fahrer, neben dem Verstoß nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz, ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz beging und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Sicherstellung des Pocket Bikes erfolgte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell