Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped nach Diebstahl aufgefunden

Ranis, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020, wurde gegen 07:00 Uhr im Feld bei Ranis eine Simson aufgefunden. Diese konnte zu einer Diebstahlshandlung aus der vorherigen Woche zugeordnet werden. Zeugen, die in den letzten Tagen jemand beobachtet haben, der ein Moped in das Feld bei Ranis legte, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell