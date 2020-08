Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Führerschein mit geklautem Auto unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Donnerstagabend entwendete eine 34-jährige Eisfelderin die Autoschlüssel ihrer Mutter und fuhr mit deren Auto in Richtung Sonneberg. Die Frau konnte in Bereich Bachfeld aufgegriffen werden. Hier stellte sich auch heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nun muss sich die Dame neben des Fahrens ohne Fahrerlaubnis noch wegen des Diebstahls und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell