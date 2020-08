Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rudolstadt/ Kuhfraß: Motorradfahrer schwer verletzt

Saalfeld (ots)

Ein 16-Jähriger fuhr gestern am späten Nachmittag mit seinem 125er Leichtkraftrad aus Kuhfraß kommend in Richtung Oberhasel. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er an den Fahrbahnrand und mit dem Rad an die Leitplanke. Er stürzte und das Motorrad schlitterte zur Gegenfahrbahn. Dort traf es den VW T-Roc einer 59-jährigen Fahrerin. Am Pkw entstand Sachschaden, das Motorrad erlitt Totalschaden. Der 16-Jährige wurde mit Verletzungen am Arm und im Halswirbelbereich in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell