Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: Diebstahl eines Fahrrads und versuchter Diebstahl

Saalfeld (ots)

Unbekannte entwendeten gestern in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 20:45 Uhr ein mittels Seilschloss gesichertes Fahrrad in der Darrtorstraße in Saalfeld. Beschreibung des Fahrrads: Merida Trekking-Bike, Farbe orange, 26", Beleuchtung mit Akku mit Steckvorrichtung; 21-Gang Klick-Kettenschaltung von Shimano, Scheibenbremse, Federgabel vorne. An gleicher Stelle wurde ein weiteres Fahrrad angegriffen, indem beide Räder gelöst wurden und am Fahrradschloss manipuliert wurde, zum Diebstahl kam es hier jedoch nicht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

