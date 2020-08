Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rudolstadt: Ladendieb im Einkaufsmarkt

Saalfeld (ots)

Ein 30-jähriger Rudolstädter war gestern auf Diebestour in einem Einkaufsmarkt. Zuerst entnahm er aus einem Warenträger zwei Flaschen Schnaps und steckte diese in seinen mitgeführten Rucksack. Dann begab er sich in das Obergeschoß, hier entnahm er einen Pullover und zog sich diesen in einem vermeintlich unbeobachteten Moment über. An der Kasse bezahlte er nur die Waren aus dem Einkaufskorb. Dann wurde er vom Ladendetektiv angesprochen mit ins Büro zu kommen, dies verweigerte er und verließ fluchtartig den Laden.

