LPI-SLF: Pößneck: Zeugen für Unfall gesucht

Saalfeld (ots)

Bereits am 10. August gegen 13:45 Uhr kam es in Pößneck zu einem Unfall, bei dem sich beim Abbiegen Höhe Saalfelder Straße und Schlettweiner Straße zwei Fahrzeuge berührten. Der Fahrer eines beteiligten hellblauen Pickups hielt nicht an der Unfallstelle, Fabrikat und Kennzeichen sind nicht bekannt. Am Pickup sollten vorn links leichte Beschädigungen vorhanden sein. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Schleiz.

