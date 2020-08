Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Oberweißbach: Sicherheitsleistung nach Diebstahlsdelikt

Saalfeld (ots)

Gestern Nachmittag wurde die Polizei informiert, dass gerade eine Frau südländischen Typs an einer Haustür in Oberweißbach um eine Spende gebeten hat. Als der 89-jährige Hauseigentümer seine Brieftasche öffnete, um der Bittstellerin fünf Euro zu geben, griff diese unvermittelt in die Brieftasche, nahm einen 50-Euroschein und steckte ihn ein. Dem Mann gelang es nur noch kurz die Frau festzuhalten. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Verdächtige kurze Zeit später in der Nähe von Neuhaus in einem VW-Transporter mit weiteren sechs rumänischen Staatsbürgern festgestellt werden. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie eine Sicherheitsleistung von 250 Euro bezahlen, die zur Sicherstellung des Strafverfahrens wegen des Diebstahls dient. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass Spendensammler grds. eine offizielle Legitimation benötigen und sich ausweisen müssen.

