Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen durch Vorfahrtsverstöße

Sonneberg / Neuhaus am Rennweg (ots)

Gegen 07:00 Uhr kam es am Mittwoch in Sonneberg auf der Kreuzung Köppelsdorfer Straße / Oberlinder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mitsubishi und einer Simson S51. Die 57-jährige Autofahrerin übersah den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Simsonfahrer, als sie aus der Oberlinder Straße in die Rathenaustraße einfahren wollte. Der 17-Jährige wurde durch die Kollision und dem anschließenden Sturz leicht verletzt. Zur Mittagszeit ereignete sich ein ähnlicher Verkehrsunfall in Neuhaus am Rennweg. Der 58-jährige Fahrer eines Audi A3 befuhr die Otto-Engert-Straße und wollte nach links in die Leninstraße abbiegen. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende 33-jährige Renaultfahrerin. Durch diese Unachtsamkeit kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die Fahrerin sowie ihr mitfahrendes Kind wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell