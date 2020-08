Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubtes entfernen vom Unfallort am Marktkauf

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch zwischen 11:20 Uhr und 19:10 Uhr parkte ein 19-Jähriger sein Fahrzeug auf dem Marktkauf-Parkplatz in Sonneberg. Als er zu seinem Seat zurückkam, stellte er fest, dass die Beifahrerseite einen langgezogenen Kratzer aufwies. Dadurch entstand ihm ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Hinweise zum Täter nimmt die hiesige Polizeidienststelle unter 03675/8750 an.

