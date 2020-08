Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschmieren Triebwagen der Südthüringenbahn

Sonneberg (ots)

Durch einen Zeugen wurde gegen 03:00 Uhr am Donnerstagmorgen beobachtet, wie in Neuhaus am Rennweg zwei Unbekannte einen Triebwagen der STB mit Graffiti besprühten. Das Graffiti erstreckt sich auf eine Fläche von 2 Meter x 25 Meter. Die Unbekannten Täter waren dunkel gekleidet, etwa 180 cm groß und entfernten sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich in der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell