Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: Beide Räder eines Fahrrads entwendet

Saalfeld (ots)

Ein 22-Jähriger schloss sein Fahrrad am 26.08.2020 an einen Fahrradständen auf dem Kirchplatz in Saalfeld an. Als er gegen 21:45 Uhr zum Fahrrad zurück kam, stellte er fest, dass durch unbekannte Täter das vordere und das hintere Rad des Fahrrads mittels Schnellverschluss demontiert und entwendet wurden. Der Rahmen war noch am Fahrradständer angeschlossen. Der oder die Täter hatten erfolglos versucht das Fahrradschloss aufzubohren. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell