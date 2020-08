Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststellung zweier Mädchen auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen

Triptis/Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittag des 26.08.2020 wurden in Triptis, Oberpöllnitzer Straße, zwei 13-jährige Mädchen auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen durch die Polizei festgestellt. Die zwei Mädchen gaben gegenüber den Beamten an, dass die eine dabei gelenkt habe und die andere Gas gegeben habe. Nun wird gegen die beiden jungen Mädchen ermittelt wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

