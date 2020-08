Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lehesten: Reh im Glück

Saalfeld (ots)

Eine 30-jährige Mazda-Fahrerin fuhr vergangene Nacht von Lehesten in Richtung Brennersgrün. Am Straßenrand erkannte sie ein Reh, verlangsamte zunächst ihre Fahrt und als das Reh dann über die Straße lief, konnte sie rechtzeitig ihr Fahrzeug stoppen. Der Fahrer eines Opel-Transporters hinter ihr erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mazda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in 4-stelliger Höhe, der Transporter musste sogar abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, auch das Reh kam mit dem Schrecken davon.

