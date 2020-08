Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg: Einbruch in Rohbau eines Einfamilienhauses

Saalfeld (ots)

Im Zeitraum des vergangenen Samstagmorgen bis Montagmorgen wurde in ein im Umbau befindliches Haus in der Karlstraße in Sonneberg eingebrochen. Die noch unbekannten Täter verschafften sich über den Keller gewaltsam Zutritt zur Baustelle und entwendeten Werkzeuge, ein Ladegerät und Akkus der Marke Makita, im Wert von ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

