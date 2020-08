Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rudolstadt: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Polizeibeamte

Saalfeld (ots)

Vergangene Nacht wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein 26-Jähriger mit seinem Pkw Mazda augenscheinlich angetrunken in die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Rudolstadt gefahren ist. Durch die Polizeibeamten wurde ein Atemalkoholtest mit ihm durchgeführt, der einen Wert von 1,8 Promille ergab. Der Mann wurde aufgefordert Führerschein und Fahrzeugschein auszuhändigen. Einen Führerschein hatte er nicht dabei und gab an diesen verloren zu haben. Eine Überprüfung ergab, dass er offensichtlich keine gültige Fahrerlaubnis hat. Im Nachgang wurde ihm mitgeteilt, dass mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt wird. Dies sah er nicht ein und verweigerte die Beamten zu begleiten. Aus diesem Grund mussten ihm Handfesseln angelegt werden, was auch nur mit erhöhtem Kraftaufwand möglich war. Auch auf dem Weg zum Streifenwagen und im Streifenwagen leistete er noch erheblichen Widerstand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell