Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Föritztal: Brand im Recyclinghof in Heubisch

Saalfeld (ots)

Vergangene Nacht wurde durch die RLS Suhl ein Brand im Recyclinghof in Heubisch in der Gemeinde Föritztal mitgeteilt. Bereits auf der Anfahrt konnten die Beamten einen deutlichen Feuerschein wahrnehmen. Aufgrund chem. Reaktion war es in einer Müllablagestelle zur Selbentzündung von industriellem und Hausmüll gekommen, wodurch eine Fläche von ca. 20mx20m in Brand stand. Durch ca. 3m hohe Brandschutzwände wurde ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Ablagestellen verhindert. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Benachbarte Gebäude wurden nicht angegriffen, es entstand nur geringer Sachschaden. Die Feuerwehren von 7 benachbarten Gemeinden waren mit 60 Kameraden vor Ort. Gegen 04:30 Uhr galt der Brand als gelöscht.

