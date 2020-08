Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Probstzella: Unfallflucht durch aufmerksamen Zeugen geklärt

Saalfeld (ots)

Ein 39-Jähriger befuhr am vergangenen Samstagabend mit seinem Pkw Subaru die B 85 in Richtung Probstzella, als er zunächst erst rechts und dann auch links mit den Leitplanken kollidierte und im Anschluss seine Fahrt fortsetzte. Ein Zeuge des Geschehens informierte die Polizei, so dass das Unfallfahrzeug an der Halteranschrift festgestellt werden konnte. Der Halter räumte ein, einen Unfall gehabt zu haben, da er angeblich Wild ausweichen musste. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei ihm ergab 1,27 Promille. Er gab an nach seinem Eintreffen zu Hause Alkohol konsumiert zu haben. Aus diesem Grund wurde eine doppelte Blutentnahme durchgeführt. Im Krankenhaus verweigerte er dann die Blutentnahme, so dass diese unter Zwang durchgeführt werden musste.

