Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, 04.08.2020, ereignete sich um 15:03 Uhr auf der B 281 am Bahnübergang "Vogelschutz" ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Durch einen unbekannten LKW wurde ein Schrankenbaum der Halbschrankenanlage am Bahnübergang abgerissen. Bei dem Lkw könnte es sich um einen weißen Sattelzug mit der Aufschrift KRAVAG handeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Saalfeld.

