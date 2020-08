Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer entzieht sich einer Kontrolle durch Flucht

Krölpa (ots)

Am Samstag, den 22.08.2020 gegen 00:25 Uhr befuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer die Ortsdurchfahrt Krölpa in Richtung Rockendorf ohne Licht und sollte hier einer Kontrolle unterzogen werden. Daraufhin entfernte sich dieser fluchtartig und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch die 30er Zone eines Wohngebietes, mißachtete geltende Verkehrsregeln und entfernte sich über einen Fuß-/Radweg in Richtung Rockendorf. Der Fahrzeugführer konnte im Nachgang ermittelt werden, der Führerschein wurde sichergestellt und dementsprechend Anzeige gefertigt.

