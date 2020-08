Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststellung von Verstößen gegen die Pflichtversichung und Fahren ohne Fahrerlaubnis im Zeitraum 21.08.2020 bis 22.08.2020

Saale - Orla - Kreis (ots)

Am Freitag, den 21.08.2020 gegen 11:00 Uhr wurde in Neundorf bei Bad Lobenstein eine 15-jährige Mopedfahrerin festgestellt, welche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Am Samstag, den 22.08.2020 gegen 18:45 Uhr wurde in Neustadt an der Orla, ein 15-jähriger Mopedfahrer festgestellt, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem befand sich am Moped ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014.

Ebenfalls am Samstag, den 22.08.2020 gegen 19:00 Uhr fuhr ein 16-jähriger mit einem Kleinkraftrad von Neustadt an der Orla nach Triptis, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war das angebrachte Kennzeichen zu geklebt und das Krad wurde ohne Wissen des Eigentümers genutzt.

Während Ermittlungen in Birkigt wurde am 22.08.2020 gegen 22:00 Uhr ein 15-jähriger Mopedfahrer festgestellt, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin war am Moped ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2001 angebracht.

Gegen alle Fahrzeugführer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell