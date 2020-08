Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen - Fahrer schwer verletzt

Sonneberg (ots)

Am frühen Samstag Nachmittag fuhr ein 19-jähriger Sonneberger von Haselbach in Richtung Blechhammer. Aus bisher unbekannten Grund kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Hang. Dies führte dazu, dass sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer konnte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Auf Grund seinen Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Straße war für 2 Stunden gesperrt.

