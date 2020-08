Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: Wohnungsdurchsuchung bei 21-Jährigem in Jena nach gemeinschaftlicher Körperverletzung

Saalfeld (ots)

Am Mittwochmorgen nahmen Beamte der Kriminalpolizei Saalfeld einen 21-Jährigen fest, durchsuchten seine Wohnung in Jena und stellten umfangreiche Beweismittel sicher. Der Mann steht in Verdacht, gemeinsam mit weiteren Tatverdächtigen, in den frühen Morgenstunden des 01. August 2020 am Rande einer Privatfeier in Dorfkulm bei Saalfeld eine Körperverletzung begangen zu haben. Damals schlugen plötzlich und unvermittelt mehrere, teils vermummte Personen, das Seitenfenster eines Pkw ein und verletzten im Auto einen 19jährigen Kaulsdorfer, so dass sich dieser in ärztliche Behandlung begeben musste. Das zunächst gegen einen 22-jährigen Saalfelder gerichtete Ermittlungsverfahren hatte dessen Beteiligung nicht bestätigt, führte die Ermittler jedoch zu dem Mann aus Jena, der noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser setzte den erlassenen Haftbefehl gegen die Erteilung von Auflagen außer Vollzug. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten außerdem Betäubungsmittel und nicht zugelassene Feuerwerkskörper, mit der Folge von Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Sprengstoffgesetz.

