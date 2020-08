Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: Ladendieb in Drogeriemarkt

Saalfeld (ots)

Gestern Nachmittag gegen 17:00 Uhr schlug die im Eingangsbereich eines Drogeriemarktes am Markt in Saalfeld befindliche Alarmanlage an. Ein vermeintlicher Ladendieb wurde daraufhin beim Verlassen des Marktes durch eine Mitarbeiterin aufgehalten. Einer mehrfachen Aufforderung nochmals ins Geschäft zurück zu kommen, um eine Nachschau in seinem mitgeführten Rucksack durchführen zu können, kam der Mann nicht nach. Um eine größere Eskalation mit ihm zu vermeiden, ließ die Mitarbeiterin den Mann los, der sich dann mit zügigen Schritten in Richtung Markt entfernte. Personenbeschreibung:

- ca. 170 cm groß, sehr schlanke Gestalt - schwarze kurze Haare - Tätowierung rechte Halsseite, Piercing in Lippe - bekleidet mit dunkler Hose und dunklem T-Shirt - schwarzer Rucksack

Die Polizei in Saalfeld bittet um sachdienliche Hinweise.

