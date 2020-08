Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld/ Gorndorf: Einbruch in Gartenanlage

Saalfeld (ots)

In der Zeit von vergangenen Montagnachmittag bis Donnerstagabend brachen Unbekannte Zaunslatten aus dem Zaun eines Gartengrundstücks in der Gartenanlage "Roter Berg" in Gorndorf und verschafften sich so Zugang zum Garten. Am Geräteschuppen wurde der Schließriegel herausgebrochen und aus dem Schuppen ein Rasenmäher, ein Laubbläser und eine Motorsense entwendet. Die Polizei in Saalfeld bittet um sachdienliche Hinweise.

