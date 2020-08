Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Königsee: Couragierte Zeugen verhindern Trunkenheitsfahrt

Saalfeld (ots)

Durch aufmerksame Zeugen wurde gestern Nachmittag ein 67-jähriger an einem Einkaufsmarkt in Königsee beobachtet, als er erheblich alkoholisiert zu seinem Fahrzeug ging, beim Einsteigen in seinen Ford Fiesta bereits Probleme hatte und sogar zu Fall kam. Couragiert gingen sie zu ihm hin, nahmen seinen Fahrzeugschlüssel an sich und verhinderten so eine Weiterfahrt. Der Mann ließ sein Fahrzeug auf dem Parkplatz stehen und lief zu seiner, nur wenige hundert Meter entfernten, Wohnung. Dort wurde er kurz danach durch Polizeibeamte mit dem Vorfall konfrontiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ca. eine Stunde nach dem Vorfall ergab einen Wert von 2,92 Promille. Aufgrund des Verdachts von Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis- die wurde ihm bereits vor einem Monat entzogen- brachten ihn die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Und da er nun angab den Alkohol erst nach dem Fahren getrunken zu haben, mußte er zwei Blutentnahmen erdulden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell