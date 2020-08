Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdächtige Wahrnehmung an Autohaus - versuchter Fahrzeugdiebstahl?

Saalfeld (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt bemerkten Beamte der LPI Saalfeld in den frühen Samstagmorgenstunden Verdächtiges auf dem Gelände des Autohauses Müller (namentlicher Nennung wurde zugestimmt) in Saalfeld in der Rudolstädter Straße. Gegen 3 Uhr morgens fielen der Funkstreifenbesatzung zwei PKW Hyundai mit eingeschalteter Beleuchtung und teils offenstehenden Türen sowie geöffneter Heckklappe auf. Aufgrund der vorgefunden Spuren (Zündung eingeschaltet, Anschlüsse freigelegt) sowie der Gesamtsituation wird vermutet, dass bislang Unbekannte beim Versuch des Diebstahls der Fahrzeuge gestört worden sein könnten. Eine umfangreiche Absuche des Umfeldes erbrachte leider keine Hinweise auf mögliche Täter. Erst kürzlich wurden vom Gelände eines Autohauses im Gewerbegebiet Am Mittleren Watzenbach zwei Fahrzeuge der Marke Opel entwendet. Sachdienliche Hinweise oder Meldungen zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell