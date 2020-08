Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall geht glimpflich aus

Altenbeuthen (ots)

Glück im Unglück hatte am Sonntagnachmittag eine 36-jährige Frau. Ein 59-Jähriger Ford-Fahrer entlud am Capingplatz Droschkau am Ufer des Stausees gegen 13 Uhr sein Boot und fuhr anschließend rückwärts über die Liegewiese. Hierbei übersah er eine auf der Wiese sitzende Frau und fuhr diese an. Die Geschädigte konnte sich am Heck des Fahrzeugs abstützen, sodass sie nicht unter den PKW geriet- wurde jedoch mehrere Meter in dieser Position über die Wiese geschoben. Dadurch zog sie sich Prellungen und Schürfwunden am Oberkörper zu- gegen den Fahrzeugführer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

