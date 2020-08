Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zweimalige Trunkenheit im Verkehr durch belehrungsresistenten Fahrradfahrer in Triptis

Triptis/Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht des 15.08.2020 auf den 16.08.2020 stellten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla in Rahmen von Fahndungsmaßnahme zu einem Körperverletzungsdelikt in der Rathenaustraße einen Fahrradfahrer (männlich, deutsch, 29 Jahre alt) nahe des Marktes fest, welcher Augenzeugen nach bis hier fuhr. Die ermittelnden Polizeibeamten sprachen den nun nicht mehr fahrenden Fahrradfahrer an, welcher aggressiv gegenüber den Beamten reagierte und diesen mit Schlägen drohte. In der weiteren Folge der Maßnahme leistete der Fahrradfahrer dermaßen gewalttätig Widerstand, dass diesem Handfesseln angelegt werden mussten. Als ein Atemalkohltest möglich war, betrug dieser 2,35 Promille. Auf Grund des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrradfahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Weiterhin wird gegen den Fahrradfahrer wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil der Polizeibeamten ermittelt. Der Mann wurde bei der Korperverletzungshandlung und der Trunkenheitsfahrt von einem zweiten Fahrradfahrer (männlich, deutsch, 38 Jahre alt) begleitet, der eine Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille aufwies und somit äußert knapp einer Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt entging.

In der Nacht des 16.08.2020 auf den 17.08.2020 wurden die Polizeibeamten der PI Saale-Orla erneut verständigt und nach Triptis, in die Burkhardtstraße gerufen, da ein Fahrradfahrer auf Grund seiner Alkoholisierung zu Sturz kam. Als die Beamten vor Ort eintrafen, leistete die Person bereits Widerstand gegen Rettungsmaßnahmen der hinzugerufenen Rettungskräfte. Die Beamten stellten fest, dass es sich um den gleichen Fahrradfahrer (männlich, deutsch, 29 Jahre alt) wie in der Nacht zuvor handelte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,66 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet und erneut wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der durstige Fahrradfahrer ist offenbar nicht lernfähig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell