Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss auf die Leitplanke gefahren

Schönbrunn, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 11:00 Uhr beobachtete ein Verkehrsteilnehmer wie ein Pkw vor ihm von Schönbrunn in Richtung Ebersdorf fuhr. Hierbei fuhr das Fahrzeug zu schnell im Bereich der Bellevue, wo die Fahrbahn sich teilt und kreisartig verläuft. Hier geriet das Fahrzeug links auf die Leitplanke und fuhr/rutschte darauf weiter. Im weiteren Verlauf überquerte das Fahrzeug die Fahrbahn und kam rechts der Fahrbahn in einem Gebüsch zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 57-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,68 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gefertigt. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

